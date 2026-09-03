В Центре охраны хищных птиц Тамбовской области спасают краснокнижного орла-карлика

В Центре охраны хищных птиц в Тамбовской области появился новый подопечный - орёл-карлик. Данное наименование является официальным названием биологического вида, который, несмотря на принадлежность к роду орлов, по своим размерам едва превосходит канюка.
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