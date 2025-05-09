Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Вот и Франция докатилась до своего Пиночета!Франция уволила г...
  • Eduard
    Хватит платить сомнительной организации!США намерены пере...
  • Eduard
    Эти деньги заберут у европейцев делая их соучастниками преступлений!ЕС выделит Украин...

ИИ против редких видов рака: учёные создают виртуальных пациентов для разработки новых методов лечения

ИИ против редких видов рака: учёные создают виртуальных пациентов для разработки новых методов лечения

Новая технология поможет лечить редкие опухоли, создавая синтетические профили пациентов.Учёные применили возможности искусственного интеллекта для разработки новых подходов к лечению редких онкологических заболеваний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх