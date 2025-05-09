ИИ против редких видов рака: учёные создают виртуальных пациентов для разработки новых методов лечения

Новая технология поможет лечить редкие опухоли, создавая синтетические профили пациентов.Учёные применили возможности искусственного интеллекта для разработки новых подходов к лечению редких онкологических заболеваний.
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