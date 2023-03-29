«У меня нет слов». Третьяк — о рекомендациях МОК в отношении россиян

Владислав Третьяк высказался о недавних инициативах МОК. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на новые инициативы МОК в отношении россиян, в которых расписаны критерии допуска отечественных спортсменов к международным стартам.
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