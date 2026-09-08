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Раненный в результате покушения в Саратовской области военный идёт на поправку

Раненный в результате покушения в Саратовской области военный идёт на поправку

Российский военнослужащий, на которого совершил покушение в Энгельском районе Саратовской области завербованный украинскими спецслужбами гражданин Молдавии, идёт на поправку, сообщил Герой России, председатель комитета региональной областной думы по делам ветеранов Александр Янклович.

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