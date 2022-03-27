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Партнером ФИФА стала государственная компания QatarEnergy – один из крупнейших производителей сжиженного природного газа

ФИФА объявила о новом партнере из Катара менее чем за год до ЧМ-2022. Международная федерация футбола заключила соглашение с компанией QatarEnergy, являющейся одним из лидеров по производству сжиженного природного газа на Земле.

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