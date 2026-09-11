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Царьград

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Митрополит Димитрий попросил убрать флаги с могил бойцов СВО

Митрополит Димитрий попросил убрать флаги с могил бойцов СВО

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий обратился к участникам форума «СВОих» с просьбой не оставлять государственные флаги на могилах погибших военнослужащих.

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