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Площадь убираемых дорог в Казани к предстоящей зиме увеличилась на 550 тыс. кв. метров

Площадь убираемых дорог в Казани к предстоящей зиме увеличилась на 550 тыс. кв. метров

Дорожные службы Казани с 15 октября переходят на зимний режим работы. Продлится он 182 дня и завершится 15 апреля 2025 года, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

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