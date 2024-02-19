Евгения Лысенко перешла из OMD Media Direction в «СберСеллер»

Евгения Лысенко заняла должность директора по стратегии сейлз-хауса «СберСеллер». Ранее она занимала разные посты в крупных рекламных агентствах в таких подразделениях, как Media Planning, Digital Planning and Buying, Digital Creative (в том числе в Digital Creative агентстве с штаб-квартирой в Лондоне).