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ТАСС

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Город Учжишань на Хайнане оказался подтоплен из-за дождей

Город Учжишань на Хайнане оказался подтоплен из-за дождей

ШАНХАЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Город Учжишань, расположенный в островной провинции Хайнань, оказался подтоплен в результате проливных дождей - за сутки здесь выпало 672 мм осадков, что стало рекордом за всю историю наблюдений с 1958 года.

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