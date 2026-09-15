Город Учжишань на Хайнане оказался подтоплен из-за дождей

ШАНХАЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Город Учжишань, расположенный в островной провинции Хайнань, оказался подтоплен в результате проливных дождей - за сутки здесь выпало 672 мм осадков, что стало рекордом за всю историю наблюдений с 1958 года.
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