Город Учжишань на Хайнане оказался подтоплен из-за дождей

ШАНХАЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Город Учжишань, расположенный в островной провинции Хайнань, оказался подтоплен в результате проливных дождей - за сутки здесь выпало 672 мм осадков, что стало рекордом за всю историю наблюдений с 1958 года.