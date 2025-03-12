Андрей Травников открыл в метро Новосибирска электричку, посвящённую 80-летию Победы

Экспозиция представлена в интерьерах четырёх вагонов метро и посвящена вкладу в Великую Победу сотрудников четырёх ведомств: Прокуратуры Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области и ГУ МЧС России по Новосибирской области, а также работе правоохранительных органов в послевоенные годы и в наше время.