Андрей Травников открыл в метро Новосибирска электричку, посвящённую 80-летию Победы

Экспозиция представлена в интерьерах четырёх вагонов метро и посвящена вкладу в Великую Победу сотрудников четырёх ведомств: Прокуратуры Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области и ГУ МЧС России по Новосибирской области, а также работе правоохранительных органов в послевоенные годы и в наше время.
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