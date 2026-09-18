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ИА Регнум

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Избирательные участки заработали в Якутии

Избирательные участки заработали в Якутии

В Якутске открылись избирательные участки, где с 18 по 20 сентября включительно пройдет трехдневное голосование.

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