Избирательные участки заработали в Якутии

В Якутске открылись избирательные участки, где с 18 по 20 сентября включительно пройдет трехдневное голосование.
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