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В Семейный кодекс предложили внести понятие "семейный союз"

Депутат Госдумы Антон Ткачёв предложил уравнять в Семейном кодексе понятия «брак» и «семейный союз». Парламентарий считает, что многим молодожёнам просто не нравится само слово «брак», поскольку в современном русском языке оно также используется в значении «несоответствие стандартам, дефект».

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