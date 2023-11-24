В Семейный кодекс предложили внести понятие "семейный союз"

Депутат Госдумы Антон Ткачёв предложил уравнять в Семейном кодексе понятия «брак» и «семейный союз». Парламентарий считает, что многим молодожёнам просто не нравится само слово «брак», поскольку в современном русском языке оно также используется в значении «несоответствие стандартам, дефект».