Эксперт Юлия Санина рассказала, как спланировать отпуск в ноябре

Юлия Санина из сервиса «Работа.ру» раскрыла нюансы выгодного планирования отпуска. Для финансовой экономичности выбирайте месяцы с 22 рабочими днями, такие как сентябрь, октябрь и декабрь.
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