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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шалимов о «Краснодаре»: «Не решил проблему крайнего форварда и «десятки» – Боселли, Воробьев и Уткин не впечатляют»

Игорь Шалимов высказался об игровых проблемах «Краснодара». После 9 туров «быки» лидируют в РПЛ , опережая «Спартак», «Динамо» и ЦСКА на 2 очка.

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