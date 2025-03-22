Непросто будет нам догнать и перегнать Америку...

Новый выпуск "Бесогона", который вышел вчера и называется "Штопаный зонтик Европы", оказался весьма интересным и помог мне чётче сформулировать мысли, которая давно уже вертелись у меня в голове, но оформились именно после просмотра "Бесогона".
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