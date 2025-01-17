Седьмой полёт SpaceX Starship завершился потерей корабля в космосе — зато Super Heavy поймали «Мехазиллой»

Сегодня ночью состоялся седьмой испытательный запуск гигантской ракеты SpaceX Starship. Одноименный корабль и ускоритель Super Heavy поднялись в воздух в 16:37 по местному времени 16 ноября (01:37 мск 20 ноября).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии