Prologis предлагает £14 млрд за покупку SEGRO в крупнейшей сделке сектора недвижимости

Американский гигант складской и логистической недвижимости Prologis, Inc. (NYSE: PLD) направил окончательное и улучшенное предложение («Best and Final Proposal») о покупке британского инвестиционного фонда SEGRO plc, оценив весь акционерный капитал компании примерно в £14,0 млрд ($18,7 млрд).
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