Пенсии решено повысить еще на 23%. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

Валерий Бирюков

Цифры - впечатляющие! Только есть одна заковыка - какого количества пенсионеров реально это коснётся? 1, 10000, 1000000? Работающих не коснётся явно: получите ежегодную подачку (надбавку) в 200 рублей - и ни в чём себе не отказывайте, а в пенсионный фонд платите, как и платили в полном объёме. Короче - узаконенный грабёж. А цифирь? Ну, что цифирь? Она всегда была лукавая.