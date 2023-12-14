Российским пенсионерам рассказали о новом увеличении выплат. Получить прибавку к пенсии смогут почти все пожилые граждане в нашей стране.
Пенсии решено повысить еще на 23%. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе
Комментарии
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Л
Лавров
Надо не подачки делать, а экономикой заниматься и достойные пенсии платить.
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14 час.
Валерий Бирюков
Цифры - впечатляющие! Только есть одна заковыка - какого количества пенсионеров реально это коснётся? 1, 10000, 1000000? Работающих не коснётся явно: получите ежегодную подачку (надбавку) в 200 рублей - и ни в чём себе не отказывайте, а в пенсионный фонд платите, как и платили в полном объёме. Короче - узаконенный грабёж. А цифирь? Ну, что цифирь? Она всегда была лукавая.
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6 час.
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