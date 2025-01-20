Пекин притворяется: Китай перехитрит США в тарифной войне Трампа – FT

Используя восточную мудрость, руководители Поднебесной посмеиваются над агрессивным и самоуверенным новым президентом Америки, который раскрыл все карты до того, как получит полномочия для нанесения удара по оппоненту.
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