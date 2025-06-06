Медведев показал версии повести Гоголя на языке разных поколений

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем русского языка и показал, как мог бы выглядеть фрагмент повести Николая Гоголя «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» на языке разных поколений.
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