Медведев показал версии повести Гоголя на языке разных поколений

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем русского языка и показал, как мог бы выглядеть фрагмент повести Николая Гоголя «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» на языке разных поколений.