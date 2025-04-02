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Царьград

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Дрон ВСУ атакует: протоиерей Максим Коханов ранен в ЛНР

Дрон ВСУ атакует: протоиерей Максим Коханов ранен в ЛНР

В ЛНР дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль протоиерея Максима Коханова, когда он возвращался с богослужения.

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