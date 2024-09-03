Мощный пожар в Ломоносове: вспыхнул склад в районе станции Ораниенбаум

Жители города заметили большой столб черного дыма.В Ломоносове Ленобласти вечером понедельника, 2 сентября, произошел мощный пожар – очевидцы сообщили о столбе черного дыма, который заметили в районе станции Ораниенбаум.
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