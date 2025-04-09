"Михутка" отмечает семилетие. Amic.ru дарит билеты на концерт со звездами в Барнауле

На сцене СК "Темп" выступят RASA и NLO, KAMAZZ, VERBEE, NEEL, KOREL, R.Riccardo, 3-ий-Январь и ЗОМБ Проект "Михутка" проводит первый в стране фестиваль добра "ДобраФест" / Изображение: организаторы мероприятия Волонтерский проект "Михутка" в честь своего семилетия дает старт первому в стране фестивалю добра "ДобраФест".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии