Intel завершила год с убытками в размере $18,8 млрд, но потери контрактного напра...

Intel завершила год с убытками в размере $18,8 млрд, но потери контрактного направления сократилисьЛишившаяся в начале декабря генерального директора корпорация Intel явно нуждалась в хороших новостях по итогам квартального отчёта, и её акции после закрытия торгов выросли в цене на 3,6 %, поскольку квартальная выручка оказалась выше ожиданий, а слабый прогноз на текущий квартал не смог огорчить инвесторов.