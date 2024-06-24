"Чаще всего это дети". Как ГАИ ловит мотоциклистов без прав и что им грозит

За пять месяцев 2024 года в Барнауле произошло уже 29 ДТП с мотоциклами и 22 – с мопедами За пять месяцев 2024 года в Барнауле с мотоциклами и мопедами произошло на 26,1% и на 144,4% соответственно больше ДТП по сравнению с тем же периодом прошлого года.