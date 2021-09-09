Дочь челябинского экс-губернатора вызвали в суд

Семья Бориса Дубровского старается минимизировать потери от банкротства ПО «Монтажник» Дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — Анна Дубровская — должна лично участвовать в процессе о банкротстве ПО «Монтажник» (Магнитогорск).