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Дочь челябинского экс-губернатора вызвали в суд

Дочь челябинского экс-губернатора вызвали в суд

Семья Бориса Дубровского старается минимизировать потери от банкротства ПО «Монтажник» Дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — Анна Дубровская — должна лично участвовать в процессе о банкротстве ПО «Монтажник» (Магнитогорск).

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