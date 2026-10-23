Доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова заявила, что скидки в магазинах не всегда снижают прибыль, так как их могут предоставлять как сами торговые сети за счёт уменьшения маржи, так и производители — для поддержания интереса к бренду.
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