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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Единая лига ВТБ. Четвертьфинал. «Зенит» встретится с «Пармой», «Локомотив-Кубань» сыграет с «Уралмашем»

Пермская «Парма» (8) приедет в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» (1), краснодарский «Локомотив-Кубань» (4) примет «Уралмаш» (5) из Екатеринбурга.

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