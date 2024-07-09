Пишут киевляне, очень любопытно, советую прочитать

Премьера - Буча, а это уже запущенный спектакль, га который заранее продали( или подарили с бонусом) билеты несчастным статистам. Мерхость!

ВераВерная

Да понятно, что вся шумиха разгоняется в сторону России. Не первый раз, и не последний. Тысячи погибших детей по всему миру не интересны, главное Россию измазать. А Пугалкина ведёт себя как курва последняя, ну а что ожидать от сбрендившей бабки.