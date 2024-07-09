Все рехнулись и обсуждают какого сорта ракета, упавшая на территорию больницы Охматдет, о которой еще вчера никто из вас не знал.
Пишут киевляне, очень любопытно, советую прочитать
Комментарии
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валерия
Премьера - Буча, а это уже запущенный спектакль, га который заранее продали( или подарили с бонусом) билеты несчастным статистам. Мерхость!
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10 час.
ВераВерная
Да понятно, что вся шумиха разгоняется в сторону России. Не первый раз, и не последний. Тысячи погибших детей по всему миру не интересны, главное Россию измазать. А Пугалкина ведёт себя как курва последняя, ну а что ожидать от сбрендившей бабки.
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7 час.
Т
Тамара
Так она - Пугалкина и страхотой такой стала от злобы внутри себя. Сколько морду тянула...., а всё-равно осталась ЧУЧЕЛОМ.
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6 час.
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