Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Педерасты родным словом!Францией управляе...
  • Evgenija Palette
    Аплодируют они ВОЗОБНОВЛЕНИЮ (посредством  продолжающейся войны) СВОИМ НЕСБЫВШИМСЯ НАДЕЖДАМ ВЕРНУТЬ ВСЁ ПОТЕРЯННОЕ, Ч...Фантомас разбушев...
  • Владимир Елкин
    Кое-кто и делится...кто в России вместе с семьями живет! А авены, дерипаски и прочая шушера, удравшая на Запад, кроме...Миллиард долларов...

«Лунную рыбу» на F-16 сбил «русский бандит» Су-57, после чего за нашим истребителем выстроилась очередь

«Лунную рыбу» на F-16 сбил «русский бандит» Су-57, после чего за нашим истребителем выстроилась очередь

  Версия о «дружественном огне» появилась для отвода глаз, но получилась неуклюжей Первый зарубежный заказчик истребителя пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО: Felon — «Бандит») получит самолёт и начнёт его эксплуатацию уже в 2025 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх