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Тэйлен Хортон-Такер в матче против «Лейкерс» поставил сверху через Дэмиана Джонса

Тэйлен Хортон-Такер в матче против «Лейкерс» поставил сверху через Дэмиана Джонса

Защитник «Юты» Тэйлен Хортон-Такер исполнил сногсшибательный данк в матче против своей бывшей команды «Лейкерс» (139:116).

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