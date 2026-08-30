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Русское оружие

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❗️⚡️Российские войска приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу РФ.

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