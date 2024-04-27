10 мифов о Японии, в которые многие продолжают верить, а зря

Япония — загадочная страна Сакуры, вневременных традиций и футуристического инновационного подхода. Однако, сколько в этих представлениях правды, а сколько — мифов и заблуждений? В нашей статье мы разберем самые распространенные мифы о Японии.
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