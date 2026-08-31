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Аргументы недели

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Врач назвала главную ошибку утреннего ухода: чем опасно умывание с гелем сразу после сна

Врач назвала главную ошибку утреннего ухода: чем опасно умывание с гелем сразу после сна

Умываться с использованием пенки или геля сразу после пробуждения может быть вредно. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-косметолог Мария Калинина, за ночь кожа самостоятельно восстанавливается и покрывается естественным защитным слоем себума.

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