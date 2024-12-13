Белый дом ожидает прекращения огня в секторе Газа в декабре

Ситуацию на Ближнем Востоке прокомментировал советник по нацбезопасности Джейк Салливан. На пресс-конференции в Тель-Авиве он заявил, что Белый дом надеется на достижение сделки по прекращению огня в секторе Газа уже в этом месяце.
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