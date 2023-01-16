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В США назвали цену газа для Европы при долгосрочных контрактах

В США назвали цену газа для Европы при долгосрочных контрактах

Главный исполнительный директор одной из крупнейших в США газовых компаний EQT Тоби Райс сообщил, что цена сжиженного природного газа (СПГ) для Европы, при условии заключения долгосрочных контрактов, может составлять около $380 за 1 тыс.

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