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Царьград

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Леброн и Дончич ведут "Лейкерс" к победе над "Клипперс" со счётом 106:102

Леброн и Дончич ведут "Лейкерс" к победе над "Клипперс" со счётом 106:102

В матче НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» победили «Клипперс» со счётом 106:102 на арене «Крипто.ком». Леброн Джеймс отличился дабл-даблом, заработав 28 очков и 12 подборов, а Лука Дончич добавил 31 очко, 2 подбора и 5 передач.

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