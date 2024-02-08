НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

В День российской науки Станислав Воскресенский встретился с молодыми ивановскими учеными

В День российской науки Станислав Воскресенский встретился с молодыми ивановскими учеными

В День российской науки Станислав Воскресенский встретился с молодыми ивановскими учеными Вместе обсудили развитие науки: перспективы исследований в рамках Ивановской научной школы, упрочнение позиций региона на карте высшего образования России, развитие отдельных направлений исследований до уровня лучших в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх