В День российской науки Станислав Воскресенский встретился с молодыми ивановскими учеными Вместе обсудили развитие науки: перспективы исследований в рамках Ивановской научной школы, упрочнение позиций региона на карте высшего образования России, развитие отдельных направлений исследований до уровня лучших в стране.
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