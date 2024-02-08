В День российской науки Станислав Воскресенский встретился с молодыми ивановскими учеными Вместе обсудили развитие науки: перспективы исследований в рамках Ивановской научной школы, упрочнение позиций региона на карте высшего образования России, развитие отдельных направлений исследований до уровня лучших в стране.