В Пентагоне признали: русские нашли способ справиться с американским оружием. Чем комплекс "Поле-21" страшит ВСУ?

Разработанное в США специально для Украины оружие оказалось неэффективным на поле боя, пишет WP. В Пентагоне признали, что американские бомбы GLSDB беззащитны перед российскими системами радиоэлектронной борьбы.
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