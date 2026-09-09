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Царьград

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В Приморье тюлень с «заячьей губой» не сможет вернуться в дикую природу

В Приморье тюлень с «заячьей губой» не сможет вернуться в дикую природу

В Приморье реабилитационный центр «Тюлень» сообщил о поступлении первых спасённых детёнышей. У одного из подопечных, как выяснилось, врождённая патология, из-за которой его возвращение в естественную среду обитания невозможно.

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