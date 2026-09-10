Тюкавин пропустит матч против «Оренбурга», КДК отказал «Динамо» в отмене дисквалификации форварда

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на два матча чемпионата России (один из которых - условно) по итогам игры 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1), сообщается на сайте РФС.
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