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Спорт Уик-Энд

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Тюкавин пропустит матч против «Оренбурга», КДК отказал «Динамо» в отмене дисквалификации форварда

Тюкавин пропустит матч против «Оренбурга», КДК отказал «Динамо» в отмене дисквалификации форварда

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на два матча чемпионата России (один из которых - условно) по итогам игры 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1), сообщается на сайте РФС.

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