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"Россия – тяжёлая страна": Анастасия Вертинская высказалась о релокантах и миссии русских

"Россия – тяжёлая страна": Анастасия Вертинская высказалась о релокантах и миссии русских

Релокант релоканту рознь? Анастасия Вертинская, как дочь одного из самых знаменитых эмигрантов России легендарного эстрадного артиста Александра Вертинского, знает кардинальное отличие между теми, кто покинул Отечество.

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Комментарии
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НС
Надежда Соловьева
Только слова уважения для знаменитой Анастисии Вертинской! Вот она - представитель Российской культуры!
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14 час.

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