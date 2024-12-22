"Россия – тяжёлая страна": Анастасия Вертинская высказалась о релокантах и миссии русских

Релокант релоканту рознь? Анастасия Вертинская, как дочь одного из самых знаменитых эмигрантов России легендарного эстрадного артиста Александра Вертинского, знает кардинальное отличие между теми, кто покинул Отечество.
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