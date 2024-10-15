Вице-президент по исследованиям компании Riot Platforms Пьер Рошар: «Биткоин ожидает безумное десятилетие»

Вице-президент по исследованиям компании Riot Platforms Пьер Рошар заявил, что биткоину предстоит "безумное десятилетие", поскольку управляющие фондами начнут вкладывать в эту криптовалюту десятки миллиардов долларов.
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