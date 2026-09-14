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Ценители прекрасного: как спор российских интеллигентов оборачивается мордобоем

Ценители прекрасного: как спор российских интеллигентов оборачивается мордобоем

РЕН ТВ Многие полагают, что, как и в известной франшизе о Терминаторе, победить Скайнет смогут те, кто сохранил душу: не только способность самостоятельно и ясно мыслить, но и готовность отстаивать свои идеи с кулаками.

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