Останина: кабмин внесет в ГД законопроект об организации детского отдыха

Правительство РФ может в сентябре внести законопроект об организации отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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