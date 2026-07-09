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Всё о женщинах

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Останина: кабмин внесет в ГД законопроект об организации детского отдыха

Останина: кабмин внесет в ГД законопроект об организации детского отдыха

Правительство РФ может в сентябре внести законопроект об организации отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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