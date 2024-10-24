Создание династии вампиров представлено в новом трейлере Vampire Dynasty Разработ...

Создание династии вампиров представлено в новом трейлере Vampire DynastyРазработчик Mehuman Games и издатель Toplitz Productions представили новый трейлер игрового процесса для своего предстоящего сюжетно-ориентированного приключенческого боевика Vampire Dynasty на трансляции Indie Horror Showcase этого года.