Создание династии вампиров представлено в новом трейлере Vampire Dynasty Разработ...

Создание династии вампиров представлено в новом трейлере Vampire DynastyРазработчик Mehuman Games и издатель Toplitz Productions представили новый трейлер игрового процесса для своего предстоящего сюжетно-ориентированного приключенческого боевика Vampire Dynasty на трансляции Indie Horror Showcase этого года.
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