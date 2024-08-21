БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Просто человеки как скорое будущее западного общества, западных армии

Просто человеки как скорое будущее западного общества, западных армии

Чем нас только не пугал Запад. И ракетами, и авианосцами, и оружием, которое убивает самостоятельно.

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