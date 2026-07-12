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Экс-игрок «Миннесоты» Джейлен Науэлл присоединился к «Бешикташу»

«Бешикташ» объявил подписании контракта с бывшим игроком НБА Джейленом Науэллом (27 лет, 193 см). Защитник провел 205 матчей, выступая за «Миннесоту», «Мемфис», «Детройт» и «Новый Орлеан».

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