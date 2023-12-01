Быть преданными своему народу торжественно поклялись 111 новобранцев 188-й гвардейской инженерной бригады.

´К службе меня заранее готовил отец´С чего начинается настоящая армейская служба? Правильно, с военной присяги! Парадная форма, отточенный до миллиметра шаг, с гордостью произнесенная клятва на верность Родине и первое увольнительное - этот ответственный момент призывники представляли себе не раз.
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