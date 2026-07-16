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Газета «Культура»

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В Москве пройдет международная неделя кино

В Москве пройдет международная неделя кино

С 24 по 30 августа на площадках столицы состоятся показы Московской международной недели кино. Для гостей организуют показы как российских, так и зарубежных лент, акцию «Ночь кино», творческие встречи с известными деятелями кинематографа, а также лекции, экскурсии и мастер-классы.

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