В Москве пройдет международная неделя кино

С 24 по 30 августа на площадках столицы состоятся показы Московской международной недели кино. Для гостей организуют показы как российских, так и зарубежных лент, акцию «Ночь кино», творческие встречи с известными деятелями кинематографа, а также лекции, экскурсии и мастер-классы.
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